شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 3848 مواطنا خلال القوافل الطبية بمركزي إدفو و كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الصعايدة قبلي بمركز إدفو، وقرية العباسية بمركز كوم أمبو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (3848) مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريم»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.