شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي للقوافل العلاجية البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف جهود التحصينات والرعاية البيطرية والتوعية والإرشاد البيطري من خلال التوسع في القوافل البيطرية لتمتد إلى النجوع والعزب، مشددا على أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المجازر والعمل على تطوير المنظومة بها، وتهيئة الأوضاع لتحفيز صغار المربين على الاستمرار في نشاطهم.

أسفرت القوافل البيطرية الكشف على 6294 من الثروة الحيوانية بواقع 1776 من الأبقار و629 من الجاموس و3322 من الأغنام و567 من الدواب، كما شملت الكشف عن الأمراض الباطنة لعدد 283 رأس، 177 للطفيليات الخارجية، و2533 للطفيليات الداخلية، ورش 3301 من رؤوس الحيوانات.