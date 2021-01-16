شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. الليمون بـ16 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو.
- البطاطس بـ2.5 جنيه.
- البصل بـ7 جنيهات.
- الكوسة 5.5 جنيه.
- الجزر 6 جنيهات.
- الخيار 4.5 جنيه.
- الباذنجان الرومي بـ4 جنيهات.
- الفلفل الرومي بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدي بـ5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 20 جنيهًا.
- الليمون 16 جنيهًا.
- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.
- التفاح السكرى 24 جنيهًا.
- كانتلوب «أناناس» بـ6 جنيهات.
- الموز البلدي 11 جنيهًا.
- العنب المستورد «أسود» بـ35 جنيهًا.
- التفاح الإيطالي 24 جنيهًا.
- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
- البسلة 8 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.
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