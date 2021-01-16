إحباط تهريب جهاز رفع وتوقيع مساحة داخل "أواني مطبخ" بمطار سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحة، أخفاه راكب مصري فور وصوله من السعودية داخل "اواني مطبخ"، لتضليل رجال الجمارك والعبور له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه أبوزيد خلف أبوزيد رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة إير كايرو والقادمة من جدة، وقام محمد اسامة رئيس قسم جمارك الركاب بتفتيش حقائبه، تبين وجود مكونات جهاز للرفع والتوقيع المساحي مخبأة داخل داخل "أوانى مطبخية»"، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.

قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الاقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، يأتى ذلك تفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​