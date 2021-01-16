تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تغيرات الطقس ليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل التغيرات والتقلبات الجوية خلال طقس غدا الأحد.

وأضاف خبراء الهيئة أن طقس غدا معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "خلال ساعات الليل يكون الطقس من بارد إلى شديد البرودة على أغلب المناطق".

وأكد الخبراء أن التقلبات الجوية عبارة عن نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأوضح الخبراء أن السواحل الشمالية تشهد فرص أمطار بنسبة 60% خاصة مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وقال الخبراء أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد.

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