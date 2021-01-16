الأمن العام: ضبط 114 عنصر إجرامي وتنفيذ 389 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 411 متهم، وبحوزتهم 20 قطعة سلاح ناري – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض – ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 24 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3596 حكم قضائي متنوع.

كما لسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 114 عنصر إجرامي شديد الخطورة، بإجمالي مضبوطات 109 قطعة سلاح ناري و52 بندقية آلية – 31 بندقية خرطوش – 3مسدس – 23 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- مسدس صوت ، 3 سلاح أبيض.

كما ضبط 639 قطعة سلاح ناري، و12 تشكيل عصابي، ضموا 38 متهماً، ارتكبوا 52 حادث سرقة متنوعة، 83 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 44 حادث متنوع، وضبط مرتكبيها بإجمالي 84 متهماً، وتنفيذ 389582 حكم قضائي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.