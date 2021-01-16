شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مهم يسمح بالحصول على «سيارة معاقين معفاة من الجمارك» يقودها لهم الغير (رابط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيفين جامع، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، فيما يخص استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021

التعديلات الجديدة لاجراءات وشروط استيراد سيارة معاقين:

وفقًا لما قالته الوزيرة وتم نشره على الحساب الرسمى لوزارة التجارة والصناعة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فإن التعديلات الجديدة تسمح بالتالى:

1- السماح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021 ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا.

2- وضع التعديل الجديد الذي ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، شرطًا بالنسبة لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، بأن تكون مستوفاة شرط العمر.

3- إثبات تملُك السيارة يكون عن طريق تقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.

4- استثناء سيارات الركوب الواردة باسم المعاقين أو المرضى من المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل..

(لمعرفة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.. اضغط)

أهمية التعديل الجديد:

1- بحسب التعديل الذي تم اقراره، فهو يتيح لذوى الإعاقة استيراد سيارة يقودها لهم الغير، وفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية بالأمر.. (رابط موقع الحجز للكشف الطبي اضغط هنـــــــــــــــا)

2- وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.

منصة جديدة خاصة بكل ما يخص السيارات المعفاة من الجمارك

قامت المجالس الطبية المتخصصة بتدشين موقع إلكترونى جديد لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنـــــــــــــــــا

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة

1- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

3- وجوب الحصول على بطاقة خدمات متكاملة

4- تقارير طبية بنوع وشدة الإعاقة، بتاريخ حديث لا يتعدى الـ 3 شهور.

المستندات المطلوبة للتقديم

- أصل بطاقة الرقم القومى، وصور منها

- أصل بطاقة الخدمات المتكاملة، وصور منها

- تقديم كافة الأوراق الطبية التي تؤكد وجود إعاقة أو مرض

- دفع مبلغ 635 جنيها إذا كان الدفع سيتم إلكترونيًا.

- جواب فك الحظر

كما يمكنك التعرف على معلومات حول الكشف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنـــــــــــــــــا