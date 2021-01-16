شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 بحوزتهم مواد مخدرة و6 أسلحة نارية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، السبت، من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش وأسلحة نارية.

كانت معلومات قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار وحيازة المواد المخدرة والسلاح.

تم تحديد المتهمين، وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر «البانجو» وزنت 2 كيلو و500 جرام من البانجو و6 قطع سلاح ناري و5 جرام حشيش، وسلاح أبيض.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.