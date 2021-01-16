شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» تتلقي 236 ألف و391 طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمة جدية التصالح ممن يقوموا بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية، بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت ٢٣٦ ألف و٣٩١ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي، وتحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وأشار محافظ الشرقية أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

فيما حرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.