شكرا لقرائتكم خبر عن رش أشجار المنتزة بـ«مبيدات فسفورية تركيز 48%» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت لجنة تابعة لادارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الاسكندرية، حملة لمكافحة حشرة النمل الأبيض «التحت أرضى» اليوم السبت، في مدرسة الكويت الثانوية التابعة لادارة المنتزة التعليمية.

وقال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، أن المديرية تحرص على سلامة المنشآت العامة والخاصة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي من خلال رش الاساسات بمبيدات فسفورية تركيز 48%.

وأشار إلى أن المديرية تتحرك في 3 اتجاهات فيما يتعلق بحشرة النمل الأبيض، الاتجاه الأول النمل الابيض «فوق أرضى»، بالنسبة للنمل الابيض «تحت أرضي» وهو الاتجاه الثانى، يتم تنفيذ أعمال دورية للرش الوقائى الأراضى المزمع البناء عليها قبل الشروع في البناء، مشيرا إلى أن المديرية تقوم في الاتجاه الثالث برش علاجي للعمارات السكنية المصابة.

ولفت إلى أن مكافحة النمل الأبيض هو اجراء وقائي يتم عمله، حيث يشترط للحصول على ترخيص البناء، تسلم إفادة من المديرية يقدمها عضو من إدارة المكافحة إلى المركز الذكى في المحافظة كشرط لاستلام ترخيص المبانى .

وأوضح أن لجان ادارة مكافحة الآفات تواصل أعمال الوقاية والتقليم أشجار ونخيل حدائق المنتزة في الاسكندرية، من خلال رش الأشجار المصابة بمديات فسفورية لمكافحة سوس النخيل الحمراء والتأخرات، والتى تصيب الأشجار والنخيل.

وفى سياق متصل، ترأس الدكتورة ثناء حمد باحث بمركز البحوث الزراعية، حملة قوية للنهوض بمحصول القمح، بقرى الصاعدة واليمن وعرابى وفلسطين ومصطفى كامل التابعة لقطاع مريوط، للاطمئنان على محصول القمح ومكافحة الآفات.

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

رش أشجار المنتزة بـ"مبيدات فسفورية تركيز 48%" .. ومكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكويت فى الاسكندرية (صور)

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