أخبار مصر

رئيس مدينة مرسي مطروح تطهير إدارة المرور ومكاتب البريد لمواجهة انتشار كورونا

0 نشر
علي الشوكي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح تطهير إدارة المرور ومكاتب البريد لمواجهة انتشار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير إدارة المرور وتكثيف اعمال التعقيم اليومي لأماكن تكدس المواطنين المترددين على مكاتب البريد والسنترال والاسوق والمواقف وذلك في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار .

وأكد جاب الله بانه تم تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق السنوسية والسودانية وذلك بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.

مؤكدا على مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة ومواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب بالإضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا