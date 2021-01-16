شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح تطهير إدارة المرور ومكاتب البريد لمواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير إدارة المرور وتكثيف اعمال التعقيم اليومي لأماكن تكدس المواطنين المترددين على مكاتب البريد والسنترال والاسوق والمواقف وذلك في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد جاب الله بانه تم تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق السنوسية والسودانية وذلك بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.

مؤكدا على مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة ومواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب بالإضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .