شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال رصف طريق «الزقازيق- أبوحماد» بتكلفة 99 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة سلوي سامي، رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق «الزقازيق أبوحماد» العباسة بنطاق مركزي الزقازيق وأبوحماد، بطول 24 كم وبتكلفة 99 مليون و800 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %، مشيرة إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة بنسبة 80 %، والإنتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية على مسافة 4 كم وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق الزقازيق أبوحماد العباسة، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 35 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد غراب أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والإرتقاء بقطاع الطرق، والذي يُعد شرياناً من شرايين التنمية الإقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول إلى بنية تحتيه سليمة لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.