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شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل لـ3500 جنيه .. وظائف خالية لجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية ومن خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية :
1 - شركة عرفة جروب تطلب للتعيين:
اقامة يوم مفتوح للتوظيف يوم الاثنين 18 يناير2021 من الساعة 11ص الى الساعة 5 عصرا بالعنوان التالى
2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه . وسط البلد
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الوظائف المطلوبة:
1- مبيعات داخلية
2- كاشير
3- موظفي امن
4-عمال نظافة
5 ترزي خبرة
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اماكن العمل : جميع فروع القاهرة والجيزة (مدينه نصر - مصر الجديده التجمع -اكتوبر -الهرم -العاشر من رمضان)
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مميزات وحقوق الوظيفة :
- مرتب: تبدا من 1800 الي 3500ج
• تأمينات صحية
• تأمينات اجتماعية
• عموله علي مبيعات الفرع .
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متطلبات الوظيفة:
• جميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ التام
• ذكور - اناث
• موقف محدد التجنيد
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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى : اضغط هنا
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العنوان:
رقم 2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه . وسط البلد
خريطة الوصول للمكان : اضغط هنا
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لاي استفسار اتصل على:
01067095558
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2 - مطاعم بريجو تطلب للتعيين :
يوم الخميس 21 يناير 2021 من الساعة 10ص الى الساعة 4 عصرا اقامة يوم مفتوح للتوظيف لمطاعم بريجو بالعنوان التالى
9 عمارات العبور- صلاح سالم – مدينه نصر – الدور العاشر اعلى البنك الاهلي
الوظائف:
1- مشرف مطعم (خبرة)
2- عضو فريق
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اماكن العمل : مصر الجديده - التجمع الخامس - الشروق
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مميزات وحقوق الوظيفة :
- مرتب: 2600 الي 3000 بالنسبه لعضو الفريق
- مرتب المشرف يحدد حسب الخبرة
• تأمينات صحية
• تأمينات اجتماعية
• وجبة يومية
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متطلبات الوظيفة:
• موهل متوسط- فوق متوسط- عالي
• ذكور فقط
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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى : اضغط هنا
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العنوان:
9 عمارات العبور- صلاح سالم – مدينه نصر – الدور العاشر اعلى البنك الاهلي
المكان او اللوكيشن على الخريطة : اضغط هنا
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لاي استفسار اتصل على:
– 01008660311 –01068872881
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