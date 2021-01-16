شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل لـ3500 جنيه .. وظائف خالية لجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية ومن خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية :

1 - شركة عرفة جروب تطلب للتعيين:



اقامة يوم مفتوح للتوظيف يوم الاثنين 18 يناير2021 من الساعة 11ص الى الساعة 5 عصرا بالعنوان التالى

2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه . وسط البلد

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الوظائف المطلوبة:



1- مبيعات داخلية

2- كاشير

3- موظفي امن

4-عمال نظافة

5 ترزي خبرة

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اماكن العمل : جميع فروع القاهرة والجيزة (مدينه نصر - مصر الجديده التجمع -اكتوبر -الهرم -العاشر من رمضان)

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مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتب: تبدا من 1800 الي 3500ج

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

• عموله علي مبيعات الفرع .

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متطلبات الوظيفة:

• جميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ التام

• ذكور - اناث

• موقف محدد التجنيد

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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى : اضغط هنا

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العنوان:

رقم 2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه . وسط البلد

خريطة الوصول للمكان : اضغط هنا

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لاي استفسار اتصل على:

01067095558

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2 - مطاعم بريجو تطلب للتعيين :



يوم الخميس 21 يناير 2021 من الساعة 10ص الى الساعة 4 عصرا اقامة يوم مفتوح للتوظيف لمطاعم بريجو بالعنوان التالى

9 عمارات العبور- صلاح سالم – مدينه نصر – الدور العاشر اعلى البنك الاهلي



الوظائف:

1- مشرف مطعم (خبرة)

2- عضو فريق

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اماكن العمل : مصر الجديده - التجمع الخامس - الشروق

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مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتب: 2600 الي 3000 بالنسبه لعضو الفريق

- مرتب المشرف يحدد حسب الخبرة

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

• وجبة يومية

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متطلبات الوظيفة:

• موهل متوسط- فوق متوسط- عالي

• ذكور فقط

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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى : اضغط هنا

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العنوان:

9 عمارات العبور- صلاح سالم – مدينه نصر – الدور العاشر اعلى البنك الاهلي

المكان او اللوكيشن على الخريطة : اضغط هنا

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لاي استفسار اتصل على:

– 01008660311 –01068872881

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