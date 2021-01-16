أخبار مصر

بمرتبات تصل لـ3500 جنيه .. وظائف خالية لجميع المؤهلات (التفاصيل)

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل لـ3500 جنيه .. وظائف خالية لجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية ومن خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية :

1 - شركة عرفة جروب تطلب للتعيين:

Image may contain: ‎text that says '‎Microsoft Tawar¿ayar Û اليوم المفتوح للتوظيف وظائفعرفة جروب YOUTH الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب تطلب كوادر جديدة لجميع فروع القاهرة والجيزة ARAFA GROUP ذكور و إناث جميع المؤهلات تأمينات إجتماعية صحية رقم ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه وسط البلد اقرأ الاعلان انزل اعمل مقابلة استلم شغلك عصرا الإثنين ١٨ يناير ٢٢١٠ من الساعه صباحا الى الساعه‎'‎


اقامة يوم مفتوح للتوظيف يوم الاثنين 18 يناير2021 من الساعة 11ص الى الساعة 5 عصرا بالعنوان التالى
2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه . وسط البلد
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الوظائف المطلوبة:


1- مبيعات داخلية
2- كاشير
3- موظفي امن
4-عمال نظافة
5 ترزي خبرة
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اماكن العمل : جميع فروع القاهرة والجيزة (مدينه نصر - مصر الجديده التجمع -اكتوبر -الهرم -العاشر من رمضان)
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مميزات وحقوق الوظيفة :
- مرتب: تبدا من 1800 الي 3500ج
• تأمينات صحية
• تأمينات اجتماعية
• عموله علي مبيعات الفرع .
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متطلبات الوظيفة:
• جميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ التام
• ذكور - اناث
• موقف محدد التجنيد
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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى : اضغط هنا
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العنوان:
رقم 2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه . وسط البلد
خريطة الوصول للمكان : اضغط هنا

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لاي استفسار اتصل على:
01067095558

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2 - مطاعم بريجو تطلب للتعيين :

Image may contain: ‎text that says '‎Microsoft Tawarغayar مرمة اليوم المفتوح للتوظيف وظائف مطاعم بريجو YOUTHAND الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب تطلب كوادر جديدة لفروعها مصر الجديده التجمع الخامس الشروق &DELICIOUS Prego DIFFERENT تأمينات ذكور فقط إجتماعية صحبة وعمارات -العبور صلاح سالم مدينه نصر الدور العاشر اعلى البنك الاهلي اقرأ الاعلان انزل اعمل مقابلة استلم شغلك عصرا الخميس ٢١ يناير ٢٠١٨ من الساعه • صباحا الى الساعه‎'‎


يوم الخميس 21 يناير 2021 من الساعة 10ص الى الساعة 4 عصرا اقامة يوم مفتوح للتوظيف لمطاعم بريجو بالعنوان التالى
9 عمارات العبور- صلاح سالم – مدينه نصر – الدور العاشر اعلى البنك الاهلي


الوظائف:
1- مشرف مطعم (خبرة)
2- عضو فريق
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اماكن العمل : مصر الجديده - التجمع الخامس - الشروق
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مميزات وحقوق الوظيفة :
- مرتب: 2600 الي 3000 بالنسبه لعضو الفريق
- مرتب المشرف يحدد حسب الخبرة
• تأمينات صحية
• تأمينات اجتماعية
• وجبة يومية
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متطلبات الوظيفة:
• موهل متوسط- فوق متوسط- عالي
• ذكور فقط
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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى : اضغط هنا
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العنوان:
9 عمارات العبور- صلاح سالم – مدينه نصر – الدور العاشر اعلى البنك الاهلي

المكان او اللوكيشن على الخريطة : اضغط هنا

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لاي استفسار اتصل على:
– 01008660311 –01068872881

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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