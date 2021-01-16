شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان يتفقدان مشروعات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية ، المشروعات وحجم الأعمال التي تتم بجامعة أسوان على مساحة 400 فدان منها المبني الإداري الجديد واستاد جامعة أسوان الرياضي ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الاغراض وحمام سباحة الأولمبي وملاعب الكرة الشاطئية وتطوير معامل كلية العلوم والجراج الجديد وورش الصيانة للسيارات بالجامعة والمسرح الصيفي والشتوي واعمال البنية التحتية واعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحاري .

وزار رئيس الجامعة و مساعد الوزير، الحرم الجامعي الجديد بمدينة أسوان الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات الإنشائية والقومية التي تتم بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتي تضم 9 مباني على مساحة 98.5 فدان والتي تضم مباني كلية الآداب ، قوق ، دار العلوم ، التمريض ، الطب ، السياحة والفنادق ، كلية اللغات، الترجمة، الاثار ، التجارة والمنشآت الطبية الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بأسوان الجديدة والتي جاري تنفيذها.

وأشار رئيس جامعة أسوان الي انه تم تفقد مشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والتي تتكون من بدروم و 4 طوابق ومطعم مركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية وتضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل وملت الزيارة تفقد القسم الجديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة.

رافقهما أثناء الزيارة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمدزكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي والدكتور محمد زكريا عبدالحميد المستشار الهندسي للجامعة والدكتور عصام ابو المجد مدير الشؤن المركزية والطبية بالمستشفي الجامعي وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة.