شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأفريقي يُكَرم السيسي بسبب جهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي حفل تكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، لجهودهم في إطلاق منطقة التجارة الأفريقية، وتسلم السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا، المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، جائزة القطاع الخاص الأفريقي نيابةً عن رئيس الجمهورية.

أكد السفير المصري على إهتمام ومتابعة الرئيس السيسي لإجراءات إطلاق هذه المنطقة خلال توليه برئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة.

يُذكر أن فترة مصر للاتحاد الأفريقي شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في يوليو ٢٠١٩، حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصولاً إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري.

وقد شهد حفل التكريم، والذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها مجلس الأعمال الأفريقي وغرفة تجارة عموم أفريقيا واتحاد غرف تجارة غرب أفريقيا وغرفة تجارة شرق أفريقيا، تقديم الجوائز للشخصيات البارزة التي لعبت دوراً محورياً في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.