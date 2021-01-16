شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: يضم الدكتورة سميرة أبوالخير لفريق مشروع «الجينوم البشرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إختيار الدكتورة سميرة عزت أبوالخير أستاذ الصحة العامة والوبائيات الجينيه والوراثية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، لتنضم لفريق اللجنة العلمية لمشروع الجينوم البشرى المرجعى للمصريين.

وجاء في قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعلى موافقة مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بجلسته المعقودة بتاريخ 5 أكتوبر 2020، وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 172 بتاريخ 2 نوفمبر 2020، بشأن تشكيل مجلس الجينوم المصرى وعلى ما عرضه رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث تم تشكيل فريق اللجنة العلمية لمشروع الجينوم البشرى المرجعى للمصريين مكون من 25 أستاذ دكتور حول مصر بينهم الدكتورة سميرة عزت أبوالخير أستاذ أستاذ الصحة العامة والوبائيات الجينيه والوراثية من مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، لتنال المستشفى ثقة جديدة من الدولة المصرية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتأكيد على أنها صرح طبي عالمى يقدم الخدمات المتكاملة في علاج السرطان والأورام المختلفة لأبناء الصعيد.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إختيار الدكتورة سميرة عزت أبوالخير في فريق اللجنة العلمية لمشروع الجينوم البشرى المرجعى للمصريين هو نجاح كبير يضاف لسلسلة النجاحات المتعددة التي جناها المستشفي خلال الفترة الماضية .

واضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، إن ثقة الوزير والمؤسسات الكبرى في مصر في أطباء وقيادات المستشفي يؤكد أن المستشفي يسير على خطى ثابته وعلى الطريق الصحيح. وكان قد عقد مجلس برنامج الجينوم المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إجتماع الأول في الأسابيع الماضية، وتم خلاله عرض برنامج الجينوم المصرى وأهدافه وارتباطه بخطة الدولة وأهميته في الطب الشخصى والدقيق والعلاج الجينى والصيدلة الجينية وخطة الوزارة لتوجيه برامج بناء القدرات المتوفرة بالإدارة المركزية للبعثات لتلبية احتياجات برنامج الجينوم المصرى من التدريب المتخصص في أفضل المدارس العلمية في الخارج والإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. ويساهم برنامج الجينوم في رفع القدرة على تقديم خدمات الطب الشخصي والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين ما سيؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين.

كما يشمل البرنامج وضع خريطة جينية للأمراض في مصر ما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض وهو ما سوف ينعكس على تكلفة وجودة الرعاية الصحية، كما يفتح البرنامج الباب إلى تطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، وسيتميز مشروع الجينوم المرجعي للمصريين عن غيره من المشروعات المماثلة على مستوى العالم بتحديد التتابع الجيني لقدماء المصريين.