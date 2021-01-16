شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الزراعة يتفقد صوبات شباب المزارعين بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، أنه تم إجراء جولة تفقدية لمركز الداخلة وتحديداً بزمام المناطق التابعة لإدارة القصر الزراعية، وذلك للوقوف على الوضح الحالي للزراعات خلال الموسم الشتوي وزيارة بعض المزارع التي تم إجراء تحديث نظم الري بها إلى الري الحديث بدلًا من الري بالغمر.

وأضاف أن الجولة شملت مشاريع الصوب الزراعية لأحد الشباب، والذي استغل خامات البيئة وجذوع النخيل لعمل صوبة على مساحة 30×35 ومنزرعة بمحصول الطماطم والفلفل وخيار وفراولة، والمشروع ممتاز والإنتاجية جيدة، ويواصل العمل على زيادة عدد الصوب وإنشاء صوب جديدة بمساحات أكبر تسع لزراعة عدد كبير من المحاصيل التي تتطلب زراعتها بالصوب وتروى بالري الحديث.

وتابع، أن جميع الزراعات التي خارج الصوبة منزرعة بمحصول البسلة والبطاطس وتروى بالري الحديث، وتم تفقد مزرعة بمدينة موط لزراعة محاصيل الخضر، ومشتل نخيل والتي تروى بالري الحديث ايضًا وتحقق إنتاجية مرتفعة تساهم في توفير الخضروات بأسعار منخفضة وتحقق عوائد مادية.