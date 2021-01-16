شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري ووزير الزراعة مالاوي يبحثان تعزيز التعاون التجاري والزراعي بين البلديّن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير حسن أحمد شوقي، سفير مصر في مالاوي، مع «لوبن لوي» وزير الزراعة المالاوي عقب عودته من زيارة ناجحة إلى القاهرة، التقى خلالها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، كما قام بعدد من الزيارات الميدانية لشركات التبغ والأسمدة المصرية.

أشاد السفير المصري بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦٤، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المُشترك والانطلاق بهذه العلاقات إلى آفاق جديدة على المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية. وقد تناول اللقاء بحث الآليات التنفيذية مبادرات تعزيز التبادل التجاري بين الدولتيّن في مجالي الأسمدة والتبغ، وتطرق كذلك لمقترحات دفع وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الري والزراعة وتنمية الثروة السمكية.

من جانبه، أعرب «لوبن لوي» عن تطلع بلاده لعقد الدورة الأولى للجنة المصرية المالاوية المُشتركة، وإنشاء مجلس أعمال واستثمار مصري مالاوي، وكذا تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلديّن وخاصة المتعلقة بقطاع الزراعة الذي يستحوذ على حوالي ٨٠% من الاقتصاد المالاوي. كما أعرب الوزير «لوي» عن امتنان بلاده لما تقدمه مصر ولا سيما في مجال بناء القدرات.