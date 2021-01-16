باحثا عن الشهرة.. القبض على طالب يروج لنفسه فيديوهات مخلة بالآداب في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب يروج لنفسه فيديوهات مخلة بالآداب في دمياط، بعد رصد تداول مقطع فيديو، يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بأحد الشوارع.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص بالعقد الثاني من العمر مرتدياً ملابسه الداخلية ويقوم بالإتيان ببعض الحركات المنافية للآداب العامة أثناء سيره بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور وتبين أنه (طالب 16 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.