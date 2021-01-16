انتحار عامل من الطابق الرابع بمستشفى حلوان بسبب إيجابية إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت مدينة حلوان حالة من الحزن عقب قيام عامل بإلقاء نفسه من شرفة المستشفى بالطابق الرابع، عقب علمه إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى حلوان العام، بانتحار مريض كورونا بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمستشفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل يدعى "أسامة.م.ب"، 46 سنة، ومقيم بمنطقة الجمالية، وبه كدمات وكسور متفرقة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى قفز من شرفة بالطابق الرابع عقب إثبات إيجابية إصابته بفيروس كورونا .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.