شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف رؤساء 5 مراكز بمتابعة تطوير 192 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية على الأعمال التطوير التي تتم في قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لاستهداف 1000 قرية، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ اعمال التطوير طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن نصيب محافظة المنيا من القرى المستهدفة على مستوى الجمهورية 192 قرية في 5 مراكز وهم (أبوقرقاص – ملوي- العدوة – مغاغة – دير مواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لروية مصر 2030.

أشار إلى أن أعمال التطوير ستشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات منها (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.