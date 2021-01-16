شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على محال اللحوم والدواجن في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت محافظة الوادي الجديد من حملات المرور على محال اللحوم والدواجن للتأكد من سلامة المعروض أمام المواطنين.

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد ان الحملات تتم بشكل مكثف ودورى ،بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي، الجديد مشيرا الى مديرية الطب البيطري تكثف من حملات التفتيش والمرور علي محلات الجزارة وبيع الدواجن والمجمدات للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وحماية صحة المواطنين.