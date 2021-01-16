شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ بالمنيا يتبرع بـ25 أسطوانة أكسجين لدعم مصابي كورونا (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع المهندس حسانين أحمد توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، بعدد 25 أسطوانة أكسجين، و25 جهاز فيلوميتر، لدعم مصابي وباء كورونا .

وقال الدكتور رمزي عوض سيدهم، مدير الإدارة الصحية بمركز أبوقرقاص، إن النائب تبرع بتلك الاسطوانات والفيلوميتر، لصالح مستشفي أبوقرقاص المركزي، وذلك إسهامًا في مواجهه وباء كورونا المستجد، ومساعدة لتوفير الأكسجين لأهالي أبو قرقاص.

حسانين احمد توفيق نائب شيوخ المنيا