شكرا لقرائتكم خبر عن 80 حالة خروج وتعافي من فيروس «كورونا» بمستشفى الكرنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور خلف عمر، مدير مستشفي الكرنك الدولى بخروج ٨٠ حاله تعافي وشفاء من فيروس كورونا منذ بداية موجة كورونا الثانية من تاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ وحتى الآن بعد إجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلبية العينات.

وأكد خلف أن المستشفي يقوم باجراء عملية فرز المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحا أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا تتم متابعتهم باستمرار بفضل الفريق الطبي المشرف عليهم.

وقدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي ألهمأ محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، علي ما يقدمونه من دعم للمستشفي، والطاقم الطبي.

وناشد عبدالرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين واستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.