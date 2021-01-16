شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الوادي الجديد» تستكمل شرح المناهج لطلاب التربية الخاصة عبر «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن قطاع تعليم الوادي الجديد سوف يستكمل شرح المناهج الدراسية المتبقية (ثقافية- عملية) من الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة فئة (السمعي) On Line بالتوازي مع القناة التعليمية الرسمية لقطاع تعليم الوادي الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجة رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على رياض الأطفال والتعليم الأساسي.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أكد على تشديد الرقابة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة والمتابعة اليومية لأرصدة المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين.

كما وجه بتنفيذ مراجعات نهائية إلكترونية «أون لاين» لطلاب الثانوية العامة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع العناصر المتميزة من الكوادر التعليمية لخدمة طلاب المحافظة.

يذكرأن وزارة التربية والتعليم قررت تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا وأنه سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

وأنه سيتم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجازة منتصف العام التي ستبدأ 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.