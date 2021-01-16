شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 689 مخالفة دوائية في حملة رقابية علي الصيدليات العامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، حملة مشتركة للتفتيش على الصيدليات العامة بمراكز ومدن بلبيس وأبوكبير، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ٦٨٩ قرصا وعبوة وزجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في منشطات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مجهولة المصدر بدون بيانات، وأدوية خاصة بالمستشفات محظور تداولها بالصيدليات، ومستلزمات طبية صدر بها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، بالإضافة لضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٦٤٧، ٦٤٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة بلبيس.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.