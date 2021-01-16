شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفوز بجائزة «The Africa Road Builders – Babacar NDIAYE Trophy» لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم Mike Salawou، مدير إدارة النقل والبنية التحتية بالبنك الإفريقي للتنمية، نيابة عن رئيس البنك، السفير د. وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوت ديفوار، جائزة «The Africa Road Builders – Babacar NDIAYE Trophy» لعام ٢٠٢٠ المخصصة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك اليوم ١٥ يناير الجاري، بمقر السفارة في أبيدجان.

وألقى السفير بدوي كلمة أعرب فيها عن تقدير مصر لتخصيص جائزة عام ٢٠٢٠ للسيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذه الجائزة تُمنح تقديراً لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعاية سيادته في قطاع الطرق والنقل، مضيفاً أن لجنة التحكيم الدولية أشارت بصفة خاصة إلى عدد من أهم المشروعات القومية العملاقة في هذا القطاع وإسهامها في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم حركة الأشخاص والبضائع. كما عرض السفير بدوي إسهام هذه الإنجازات في دعم نمو الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطن. وأكد اهتمام مصر، بصفتها عضواً مؤسساً في الاتحاد الإفريقي، بتطوير البنية التحتية في إفريقيا ودعم المبادرات الإفريقية لتعزيز التكامل والاندماج داخل القارة الإفريقية، مشيراً إلى محور القاهرة- كيب تاون.

من جانبه، أشاد Mike Salawou بالمشروعات الضخمة التي قامت مصر بتشييدها خلال السنوات الماضية، وبعلاقة التعاون القوية بين مصر والبنك، مؤكداً أن مصر تُعد شريكاً أساسياً للبنك لكونها أحد أكبر المساهمين في رأسماله.