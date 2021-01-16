شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس: الحصول على لقاح كورونا قرار طبى بامتياز و«اللى مش عايز هو حر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران عطا الله حنا، مطران القدس ورئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أنه تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات من الشعب القبطي، حول إمكانية الحصول على لقاح فيروس كورونا أم لا، خاصة في ظل المعلومات المتضاربة حول اللقاح والتشكيك فيه والقلق من تناوله.

وأضاف :«ما اود ان اؤكد أن مسألة اللقاح هي شأن طبي علمي بامتياز، ولكل واحد الحرية المطلقة بأن يقرر ما يراه مناسبا له ونحن لا يمكننا أن نفرض رأينا على الاخرين، فمن يرى به علاجا وسيلة للخروج من هذه الجائحة يمكنه أن يحصل عليه ومن يرى عكس ذلك فهو حر في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً» .

ووجه حديثه للأقباط من أبناء كنيسته: خذوا قراركم بعد التوكل على الله وبعد الصلاة والدعاء وإذا ما كان هذا اللقاح لا يضركم ولا يحتوي على أي شيء من العناصر التي قد تؤذيهم فيمكنكم الحصول عليه، نحن نريد ان تنتهي جائحة الكورونا من عالمنا ونظرية المؤامرة التي يتبناها البعض لن تساهم في حل هذه المعضلة وفي القضاء على هذه الجائحة التي باتت نتائجها كارثية من النواحي الاجتماعية والانسانية والاقتصادية.

ودعا الأقباط إلى الصلاة والدعاء واللجوء إلى الله في هذه الأوقات والتفكير العميق من أجل اتخاذ القرار اللائق والمناسب من أجل صحتكم وعافيتكم، مشدداً على عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة وهذا الكم الهائل مما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي ادخل الكثيرين في حالة ارتباك وخوف من مسألة اللقاح .