شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» توفد لجنة تقصي حقائق لمخالفات مدرسة الناصرية الثانوية بنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، اليوم السبت، لجنة عاجلة ضمت ممثلين من متابعة مكتب وكيل الوزارة والاتصال السياسي والأمن وإدارة شرق التعليمية، إلى مدرسة الناصرية الثانوية بنين التابعة للادارة، للتحقق من مخالفات جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، على الطبيعة وإعداد تقرير موسع بالموضوع من كافة الجوانب.

وقال «سعد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه فور إبلاغه بالمخالفات المتداولة وهى بحسب ما تم تداوله، عبارة عن انتشار اكوام قمامة داخل أسوار المدرسة وتخزين سبورات الكترونية دون الاستفادة منها منذ توريدها للمدرسة.

وأوضح أنه حال التحقق على الطبيعة وثبوت صدق الشكاوى سيتم محاسبة المقصرين من المسؤولين عن هذه المخالفات، واذا ثبت كيدية الشكوى وعدم صحتها سيتم محاسبة ناشرها خاصة وأنه معلم يعمل بمديرية التربية والتعليم.

وكان معلم نشر على حسابه الشخصى على «فيس بوك»، عدة استغاثات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، والدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة في الاسكندرية، بشأن المخالفات في مدرسة الناصرية الثانوية للبنين بشرق الإسكندرية تحت عنوان «صدق أو لا تصدق داخل المدرسة منظر بهذا الشكل منذ بداية العام الدراسي والإدارة تشاهد فقط أصابتنا الأمراض، وانتشرت القوارض والحشرات، أعتقد أن هذا لا يرضى أي مسؤل أين أنت يا سيادة المحافظ أغيثونا».

ونشر شكوى أخرى على صفحته قائلاً: في ثانى مآسي ما يحدث في مدرسة الناصرية الثانوية للبنين بشرق الإسكندرية أقل ما يوصف به أنه (تهريج منظم)، فبالرغم من توفير الدولة لجميع الإمكانات اللازمة لنجاح العملية التعليمية، نجد إدارة المدرسة قد احتفظت بالسبورات الإليكترونية والتي تقدر بآلاف الجنيهات في المخازن وجعلت الطلاب بدون سبورات، فما ذنب الطلاب منذ بداية العام الدراسي.

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)

تخزين سبورات الكترونية وقمامة .. "تعليم الإسكندرية" تحقق في 3 مخالفات منسوبة لمدرسة (صور)