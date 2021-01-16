شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: أول ظهور إعلامي لأصغر نائبة برلمانية وتفاصيل الأيام الأخيرة في حياة هادي الجيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الجمعة، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التليفزيونية أمس.

فريدة الشوباشي تتحدث عن رئاستها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

أعربت النائبة البرلمانية والكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، عن سعادتها برئاستها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب «أعتبرها تتويجا لمشواري».

وأضافت «الشوباشي» خلال لقائها ببرنامج «الجمعة في مصر» المُذاع على قناة «mbc مصر» وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، «أشعر بالمسؤولية الشديدة تجاه الدور الذي أقوم به خاصة وأنني منتخبة ولست مُعينة، لذلك لا أريد أن أخذل الأشخاص الذين وثقوا بي وانتخبوني».

أوضحت «شعرت أن هذا الدور تكريم إلهي ولم أتوقع أنني سأكون أكبر الأعضاء سنًا، فلم أتصور أنني سأحقق تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر وأنا في هذه المرحلة العمرية»، مضيفة «قبل عقد الجلسة الافتتاحية لم أكن على علم بطبيعة الدور الذي سأقوم به، ولكن بمساعدة المستشار محمود فوزي، أمين المجلس، استطعت استيعاب المهمة والقيام بها».

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة هادي الجيار

كشفت مشيرة هادي الجيار، ابنه الفنان الراحل هادي الجيار، عن تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة والدها.

قالت «الجيار» خلال لقائها في برنامج «مساء dmc» المُذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «كان والدي يعاني خلال السنة الأخيرة من حياته من مشاكل صحية بالرئة ولكنه كان يتعافى ويمارس عمله بشكل طبيعي».

أضافت: «رغم استجابته للعلاج وتحسن حالته إلا أنه أُصيب خلال الفترة الأخيرة بصعوبة في التنفس واضطر للدخول للمستشفى، ثم تطورت حالته وتوفى»، لافتة إلى أنه كان غير متقبل فكرة دخوله للمستشفى إلا إذا كان متأكدا من إصابته بفيروس كورونا.

وزير المالية يكشف الخسائر الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة كانت تحقق فوائد 2% من الناتج المحلي وهو ما يعادل أكثر من مليار جنيه كفائض أولي.

أضاف «معيط» خلال مداخلته مع الإعلامي رامي رضوان، «ولكن بالتزامن مع أزمة كورونا، لن نستطيع تحقيق فوائد بهذه القيمة حيث تصل نسبة الفائدة المُحققة 35 مليار فقط».

وتابع: «هناك انخفاض في الناتج المحلي وإيرادات الدولة، وفقدنا حوالي 200 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية بسبب تعطيل بعض المصادر مثل السياحة والفنادق والمطاعم والمسارح»، مشيرًا إلى أن الدولة خسرت إيرادات هذه القطاعات في حين أنها أنفقت مزيدا من الأموال في اتجاهات أخرى للتعامل مع الجائحة.

أصغر نائبة في البرلمان تتحدث عن مشاركتها في الحياة السياسية

قال النائية فاطمة سليم، أصغر نائبة بمجلس النواب، إنها أتمت عامها الـ 25 قبل عشرة أيام قبل فتح باب الترشيح للمجلس.

أضافت «سليم» خلال لقائها في برنامج «التاسعة» المُذاع على قناة «الأولى»، «الفضل في مشاركتي بالحياة السياسية يعود لأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي أنتمي إليه، الذي كان يرى أنني أصلح للخوض في هذه التجربة رغم صغر سني».

وعن طموحاتها قالت: «أسعى لتمكين المرأة، الأمر الذي بدأ بالظهور على الساحة بالفعل بفضل السيد الرئيس بدليل وصول التمثيل النسائي داخل المجلس بنسبة 27% وهي أكبر نسبة يشهدها البرلمان المصري للتمثيل النسائي».

سمير صبري يكشف سبب اختيار زاهي حواس لكتابة مقدمة سيرته الذاتية

كشف الفنان سمير صبري عن سبب عدم تحدثه عن حياته الخاصة، مؤكدًا أنه يعتبر الحياة الشخصية للفنان وعلاقاته الخاصة، هي أمر خاص ولا يحب أن يكون على المشاع.

أضاف «صبري» خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، «هكذا كان يفكر والدي، حتى إنه كان إذا أراد أن يستضيف أصدقاءه، يستضيفهم خارج المنزل».

وعن سر اختياره لزاهي حواس لكتابة مقدمة سيرته الذاتية، فأوضح «زاهي حواس كثيرًا ما كتب عني بشكل إيجابي، وأول ظهور إعلامي له في التليفزيون كان من خلال برنامجي النادي الدولي، لذلك فضلت أن يكتبها بنفسه».