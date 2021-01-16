شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: غلق 120 سنتر للدروس الخصوصية منذ أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن المديرية أغلقت منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن أكثر من 120 سنتر للدروس الخصوصية «سناتر»، بمختلف الإدارات التعليمية.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن إدارة المنتزة جاءت في صدارة الإدارات التعليمية في وجود مراكز دروس خصوصية، تليها إدارة غرب فيما جاءت أقل الإدارة العامرية.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا ايجاد آلية لبدء تنفيذ الأنشطة الفنية والمسابقات أونلاين، خلال فترة اجازة نصف العام، مشيرا إلى أنه وجه مدير عام الشؤون التنفيذية في المديرية وموجهي الأنشطة بإعداد خطة لتنفيذ الأنشطة الفنية وإجراء المسابقات عن طريق الموقع الرسمى للمديرية.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهة الإدارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الغلق الفوري يأتى في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية.