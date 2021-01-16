شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة البراق الليبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار برج العرب الدولى في الاسكندرية، مساء الجمعة، أولى رحلات شركة البراق القادمة من ليبيا، وكان على متنها ٥٥ راكبا على طراز بوينج ٧٣٧، وذلك في إطار عودة تسيير الرحلات القادمة من شركة البراق الليبية.

واستقبل المطار الطائرة لدى وصولها بالجسر المائى تعبيراً على السعادة بوصولهم، ثم قام فريق العلاقات العامة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين، والإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

يشار إلى أنه يتم تسيير ٤ رحلات أسبوعية من وإلى ٤ مطارات ليبية هي بنغازي وطبرق والأبرق ومعيتيقة.