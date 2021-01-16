شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يُدشّن 3 مذابح جديدة بكاتدرائية مكاريوس السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 3 مذابح جديدة، صباح اليوم السبت، أثناء ترأس صلوات تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري التي تم إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وحمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تجرى فيها صلوات تدشين بيد البابا تواضروس الثاني، كانت المرة الأولى في شهر فبراير من عام ٢٠١٨ ودشن خلالها كنيسة الدير الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان.

وأجرى البابا جولة تفقدية للمركز الثقافى في الدير بحضور ومشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموميين، ورهبان الدير، وشاهد فيلم وثائقي عن إحياء الحياة الرهبانية في المنطقة والعمل الالهى بالدير، وداعب البابا الرهبان قائلاً: المكان حلو قوى عندكم هنا والصور جميلة والموقع رائع الواحد ممكن يقعد هنا معاكم.