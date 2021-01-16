شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة لمدة يومين.. والشتاء الحالي أكثر دفئا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الحرارة انخفضت الأسبوع الحالي مقارنة بالماضي بواقع حوالي 6 درجات واختفت الشبورة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن اليوم وغدا سيشهدان نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة موجهة تحذير للسائقين على الطرق بتوخي الحذر والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية الأفقية.

وأكدت أن الأمر لن يتطور لعواصف ترابية ومن المتوقع أن تكون مماثلة لما شهدته البلاد يومي الأربعاء والخميس السابقين.

وأوضحت شاكر أنه حتى الآن لم نشهد برودة الشتاء المعتادة أو كمية الأمطار وحسب التنبؤات الفصلية فإن الشتاء الحالي سيكون أكثر دفئا من الأعوام السابقة.