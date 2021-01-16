شكرا لقرائتكم خبر عن فض 7 أفراح وسرادقات عزاء ومصادرة 17 شيشة ضمن الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكثفة على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من مصادرة ١٠ شيش من أحد المقاهي بنطاق الوحدة المحلية ببردين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بمصادرة ٧ شيش من أحد المقاهي المخالفة بمنطقة تقسيم المعلمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة لمتابعه تطبيق الإجراءات الأحترازية، أسفرت جهودها عن فض فرحين قبل بدءهم، وغلق قاعتين أفراح لمنع تجمعات المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين، أسفرت عن فض فرح و٣ سرادقات مقامة لإقامة عزاء بنطاق الوحدة المحلية لقرية المهدية كفر أبوحطب، وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما تابعت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملاتها اليومية لمتابعة تطبيق الإحترازية، أسفرت عن تغريم ٦ مواطنين وتحصيل الغرامات المالية المقررة لعدم إرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وشن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين، أسفرت عن فض سرادق فرح بقرية المسيد وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.