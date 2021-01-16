شكرا لقرائتكم خبر عن 1850 مربي يستفيدون من مشروع البتلو في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن إجمالي القروض التي تم منحها للمنتفعين من مشروع إحياء البتلو 250 مليون و722 ألف جنيها فيما بلغ عدد المستفيدين «المربين» من المشروع بالمحافظة 1850 مربى باجمالي 13200 رأس «أبقار وجاموس» بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيواني تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة في تصريحات صحفية أن مشروع إحياء البتلو يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبيرة، وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني.

وأكد «زايد» أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي بالمحافظة حيث يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، موضحا أنه يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه لاحياء هذا المشروع.