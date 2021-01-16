شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة رفح يتفقد المنقولين في حي السبيل بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح يرافقه محمد زعرب، سكرتير عام المجلس، المنقولين في حي السبيل في مدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس المدينة على تذليل وحل المشكلات التي تواجه المواطنين بعد استلام وحداتهم السكنية بعد فوزهم بقرعة الاسكان الاجتماعي العلنية التي اجريت في ديوان عام المحافظة.

أضاف رئيس المدينة أنه تم تسليم المواطنين الفائزين الوحدات السكنية على عدة دفعات على مدار شهرين، حيث تم تسليم عدد 946 وحدة سكنية من بينها 657 للمنقولين من رفح و289 للمنقولين من الشيخ زويد.

من جانبها أكدت مني برهومة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أنه خلال الفترة الماضية تم تسليم الوحدات السكنية للفائزين على عدة دفعات بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة.

أشارت برهومة، إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.