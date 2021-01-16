شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قداس تدشين كاتدرائية السيدة العذراء بجبل القلالى بحضور البابا تواضروس والأساقفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح السبت، صلوات القداس الإلهى بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى على الطريق الصحراوى، بحضور الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ورهبان الدير.

وعقب الصلاة يتمم البابا طقوس تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بالدير، والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري، شفيع منطقة القلالي وأب رهبانها، هو أحد الثلاث مقارات القديسين، الذين يأتي ذكرهم في القداس الإلهي وهم القديس مكاريوس الكبير أو أبومقار المصري والقديس مكاريوس السكندري والقديس مكاريوس أسقف إدكو.

وعاصر القديس مكاريوس الكبير، وتمييزًاً له عنه أُطلِق عليه اسم مكاريوس الصغير، ويلقب أيضًا بأنبا مقارة الإسكندراني (أنبا مقار – أبومقار السكندري)، وكان أبًا ومرشدًا لجميع القلالي القريبة من الإسكندرية ودُعي أب جبل القلالي. وقد بلغ أتباعه من المتوحدين بضع آلاف يتعلمون من فضيلته وقداسته.

وُلد بالإسكندرية حوالي عام ٢٩٦ م من والدين فقيرين، اشتغل خبازًا يصنع الحلويات والفطائر بضع سنين، وكان مُحبًا للناس، كان قصير القامة، له شارب رفيع ولحية بسيطة في شبابه المبكر وصار مسيحيًّا وتعَمّد في الأربعين من عمره، ثم ترك كل شيء في العالم وذهب إلى القديس أنطونيوس وتتلمذ على يديه.

وذهب القديس مكاريوس السكندرى إلى منطقة نتريا وتتلمذ على يد القديس بامو (بموا) خليفة الأنبا أمون ثم انتقل إلى منطقة القلالي وأسس بها حياة رهبانية بنظام الرهبنة التوحدية، حيث اجتمع حوله حوالي خمسة آلاف راهب. تنيح عام ٣٩٤ م أي أن عاش في القرن الرابع من بدايته حتى قرب نهايته.