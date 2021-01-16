شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة رفح يحذر من التعامل مع وسطاء صرف التعويضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، في بيان، عن استئناف صرف التعويضات الخاصة بالمنازل في المنطقة العازلة برفح، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي برفح لمستحقي المبالغ المالية التي تتراوح ما بين 400 إلي 600 ألف جنيه.

طالب رئيس مدينة رفح المواطنين بعدم الانصياع لمروجى الشائعات وناشرى التصريحات الهدامة ..محذرًا من التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل المباشر مع مجلس المدينة .