شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يزور دير مكاريوس السكندري للمرة الثانية لتدشين كاتدرائية العذراء مريم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 3 سنوات، يجرى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،زيارته الرعوية الثانية لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، على الطريق الصحراوى اليوم السبت، لتدشين كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندرى الجديدة بالدير.

وكانت زيارة البابا تواضروس الأولى للدير، جرت يوم ١٩ فبراير من عام ٢٠١٨ وكانت أيضًا بغرض التدشين، حيث دشن قداسته وقتها الكنيسة الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان والتي تحمل اسم الثلاث مقارات القديسين.

ورافق البابا خلال طقس التدشين، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وعاصر القديس مكاريوس الكبير، وتمييزًاً له عنه أُطلِق عليه اسم مكاريوس الصغير، ويلقب أيضًا بأنبا مقارة الإسكندراني (أنبا مقار – أبومقار السكندري)، وكان أبًا ومرشدًا لجميع القلالي القريبة من الإسكندرية ودُعي أب جبل القلالي. وقد بلغ أتباعه من المتوحدين بضع آلاف يتعلمون من فضيلته وقداسته.

وُلد بالإسكندرية حوالي عام ٢٩٦ م من والدين فقيرين، اشتغل خبازًا يصنع الحلويات والفطائر بضع سنين، وكان مُحبًا للناس، كان قصير القامة، له شارب رفيع ولحية بسيطة في شبابه المبكر وصار مسيحيًّا وتعَمّد في الأربعين من عمره، ثم ترك كل شيء في العالم وذهب إلى القديس أنطونيوس وتتلمذ على يديه.

وذهب القديس مكاريوس السكندرى إلى منطقة نتريا وتتلمذ على يد القديس بامو (بموا) خليفة الأنبا أمون ثم انتقل إلى منطقة القلالي وأسس بها حياة رهبانية بنظام الرهبنة التوحدية، حيث اجتمع حوله حوالي خمسة آلاف راهب. تنيح عام ٣٩٤ م أي أن عاش في القرن الرابع من بدايته حتى قرب نهايته.