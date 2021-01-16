شكرا لقرائتكم خبر عن جسم طفل وعمر شباب تعرف علي المأساة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي د. عمرو الليثي بمقدمة برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان الحكاية التي معنا الليلة بتوجع القلب وبتصدم المشاعر خصوصا مشاعر الأبوة والأمومة ، حكاية اب وام اكتشفوا ان ابنهم لا ينمو بصورة طبيعية ، وانه بعد مرور 21 سنة من ولادته يبدو كطفل عمرة عامين او ثلاثة .

وتابع الليثي طفل لا يستطيع الكلام او المشي وتجذبه كل التفاصيل والمشاهد التي تجذب الاطفال ، يعيش على شرب اللبن واليانسون والشاي فقط ، شاب فى جسد طفل ، مأساة اسرة لا تستطيع انقاذه لانهم غير قادرين لان حالته مالهاش علاج ومش عارفين سببها اية ، حالة نادرة وصعبة وغريبة.

واستضاف الليثي فى الاستديو الاب -وجيه فؤاد -وزوجته سعيدة قطب وابنهم السيد ، و الدكتور احمد سعيد الخولى استاذ التغذية العلاجية والنحافة والالام المفاصل فى مستشفيات القوات المسلحة علشان نعرف منه رأى العلم والطب فى حالة السيد .

وقال والد الطفل انهم من ايتاى البارود ويعمل غفير وقالت الام انها انجبت ثلاثه اولاد اتنين اسوياء ولكن الولد الاخير سيد ظروفه الصحية صعبة ولا يأكل ويعيش على اللبن واليانسون ويعيش كطفل واعتقد ان مخه متوقف عن النمو ، وولادته كانت طبيعية .

وأشار والد الطفل انه قام باستخراج بطاقة رقم قومى له وحدث خلاف كبير انه الولد صغير من حيث الشكل ولولا ان هناك شخص يعلم قصته وبصعوبة قمنا بتصويره لاستخراج البطاقة .

وتابع ذهبت الى العديد من الاطباء وفى النهاية لا يأكل ولا يشرب الا اللبن ولا يلعب مع احد يجلس أمام التليفزيون لمتابعة القران ولا يبكى ابداً ، وتمنت والدته ان ياكل مثل باقى الناس ، ودائما الام تحمله ولا يستطيع المشى

وقال الدكتور احمد سعيد ان حالة السيد حالة نادرة سببها الاساسى مشكلة فى الغدد الصماء ، وتأخرت الحاجه فى فطام ابنها وانتظرت حتى سن 4 سنوات والولد تعود على هذا الغذاء ولا يحب تناول اى أطعمة اخرى .

وتابع الدكتور انه من الصعب ان ينمو او يستطيع الحركة ويحتاج الى اشياء يشربها مثل البرتقال .

وقال والد الطفل انه يمر بظروف مالية صعبة ومرتب ضعيف والحمد لله على كل حال .

ووجه الليثى الدعوة الى كل من يستطيع المساعدة من اطباء او غير ذلك وتمنى الشفاء له فى ختام الفقرة.