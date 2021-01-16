رياح وأمطار 3 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التغيرات في الأحوال الجوية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي مستمرة حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف الخبراء، أن الشبورة المائية الكثيفة اختفت تماما بعدما شهدنا نشاطا للرياح، والذي يستمر اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والطرق الصحراوية يقل معها الرؤية الأفقية على الطرق.

وتابع الخبراء: تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 -11، السواحل الشمالية 20- 12، جنوب سيناء 22 -15، شمال الصعيد 20 -8،جنوب الصعيد 21 -9.

وحذر الخبراء من الانخداع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث يميل الطقس إلى الدفء، لكن خلال ساعات الليل ومع غروب الشمس يكون الطقس بارد إلى شديد البودة، ولا يجب تخفيف الملابس، ولابد من الاحتفاظ بالملابس الشتوية الثقبلة.​