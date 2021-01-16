لتحسين معيشة 60 مليون مواطن.. تشريع جديد لتوفير معاش للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن أيمن محسب عضو مجلس النواب تقدمه بمشروع قانون جديد حول أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، لافتا إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو توفير معاش للعمالة غير المنتظمة بقصد تحسين أوضاع معيشتهم.

وقال محسب، في بيان، إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في هذا الصدد، لافتا إلى أنه سيناقش آلية توفير ميزانية خاصة لمعاش جديد يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري خاصة وأن هناك كثير من التحديات تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم أجمع حاليا بسبب تفشي الأمراض والأوبئة لعل آخرها انتشار فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيطالب بعقد جلسات استماع لسماع الآراء المختلفة حول ماهية القانون الجديد بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وترفع من مستوى معيشة المواطنين.​