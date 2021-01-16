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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي وسط بالاسكندرية حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات بميدان الشهداء «محطة مصر» .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد وجه ب١رورة إعادة الانضباط إلى ميدان محطة مصر وإزالة التعديات والباعة الجائلين الذين يشوهون الميدان ويعيقون المرور.

وعلى الفور قاد اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، ،حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات والفروشات والتعريشات المخالفة بميدان محطة مصر ومحيطه.

واوضح «علاء» ان الحملة شملت محيط حديقة الشهداء، محيط السنترال،بداية شارع الخديوي ،موقف مشاريع بحري، ميدان محطة مصر، وشارع ابن زتون.

وأضاف رئيس الحى ان الحملة أسفرت عن الأتى:

١_رفع وازالة عدد كبير جدا من حالات الاشغالات المتنوعة والتعديات؛ وفروشات الباعة الجائلين ،ورفع الاكشاك والفروشات المخالفة، والتحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة.

٢_رفع وتطهير الميدان من كميات كبيرة من الترابيزات والاقفاص،والهالك .

وأكد رئيس حى وسط إستمرار إتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع ،وفرض القانون ،و فتح للشوارع والارصفة أمام المارة ،ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات مرة أخرى.

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر

حملة لإزالة الاشغالات والباعة من ميدان محطة مصر