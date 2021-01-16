شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن إسكان مبارك بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن «إسكان مبارك- امتداد حفر الباطن»، وذلك صباح اليوم السبت لمدة ٥ ساعات. لاجراء الصيانة لعدد من المحولات

كما أفاد المركز بفصل التيار عن «مستشفى الحكمة- منطقه العرب»، وذلك يوم غد الأحد المقبل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية.