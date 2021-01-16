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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن إسكان مبارك بالغردقة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن «إسكان مبارك- امتداد حفر الباطن»، وذلك صباح اليوم السبت لمدة ٥ ساعات. لاجراء الصيانة لعدد من المحولات

كما أفاد المركز بفصل التيار عن «مستشفى الحكمة- منطقه العرب»، وذلك يوم غد الأحد المقبل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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