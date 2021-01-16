شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق 95% من الفنادق بسبب كورونا.. مستثمرو مرسى علم يطالبون بتخفيض سعر الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه العشرات من ملاك الفنادق والقري السياحية ازمة شديدة بسبب تأثير فيروس كورونا على الإشغالات في ظل انخفاض الرحلات السياحية الخارجية وعدم وجود إقبال من المصريين على السياحة الداخلية بسبب ارتفاع اسعار الطيران الداخلي ما ادى إلى إعلان جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم أن 4 فنادق فقط تعمل حاليا بمرسى علم من جملة ٧٢ فندقا وقرية سياحية وسط مطالب بضرورة مساندة الدولة للقطاع السياحي بالمدينة حتى تستمر الاستثمارات السياحية بالمدينة

بالاضافة إلى وجود عدد من المشاكل الأخرى التي تؤثر على السياحة بمرسى علم ومنها الرسوم والاشتراطات المفروضة على التراخيص وتعدد الجهات الرقابية على السياحة من بيئة وكهرباء وحماية شواطئ وغيرها حتى انه أصبح غير مسموح بإعادة دهان الشماسي على الشاطئ بدون موافقة حماية الشواطئ.

ودعا مستثمرو قطاع السياحة بمرسى علم أجهزة الدولة للوقوف بجانب مدينة مرسى علم بمنحها مزيدا من التيسيرات والإعفاءات من المستحقات الحكومية أو تأجيلها بدون فوائد حتى تستطيع الاستمرار والعمل حيث أنها توفر فرص عمل كبيرة وتحقق رقما كبيرًا في الاقتصاد القومي

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم، إن القطاع السياحي بمرسي علم يواجه عدة أزمات منها أزمة تكلفة توصيل التيار الكهربائي من الشبكة الموحدة ومشاكل اسعار الطيران الداخلي في توفير رحلات واسعار مناسبة لتنشيط السياحة الداخلية وعدم حصول فنادق مرسى علم على مستحقاتها المالية لدى الشركات السياحية المصرية المستجلبة للسياحة الخارجية وتسوية مستحقات تلك الفنادق

وطالب عبداللطيف بضرورة معاملة مدينة مرسى علم معاملة خاصةً لأنها منطقة لها بعد جغرافي ذو طبيعة خاصةً ومساندة المدينة من قبل الحكومة من خلال توفير التمويلات اللازمة من البنوك طبقا للمبادرات السياحية مع تيسير الاشتراطات حتى تتمكن الفنادق من عمليات الإحلال والتجديد واستكمال المنشآت في ظل ظروف كورونا القاسية التي تسببت في إغلاق قرابة 95٪ ؜من الفنادق العاملة هناك حيث يوجد في مرسى علم 72 قرية سياحية وفندق يعمل منها 4 فقط.

وشدد عبداللطيف على تأجيل المستحقات الحكومية على قطاع السياحة ومساعدة الفنادق في الحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى منظمي رحلات السياحة وكذلك تقديم مبادرات وعروض قوية بالتنسيق بين المستثمرين والحكومة لتنشيط السياحة الداخلية مع تنظيم رحلات طيران بأسعار مناسبة وتوفير عدد مناسب من الرحلات أسبوعيًا وتطبيق مبدأ المساواة بين الفنادق داخل كردونات المدن وبين خارجها وإلغاء التكلفة الأستثمارية والتأمين الباهظة والتي تطلبها شركة الكهرباء على مشروعات وفنادق هيئة التنمية السياحية بمرسى علم والقصير

و من بين اهم المطالب لمستثمري مرسي علم والتي تم رفعها لوزير السياحة الدكتور خالد عناني تخفيض رسوم التسجيل على المتر المربع على الأراضي المخصصة من هيئة التنمية السياحية علاوة على تأجيل المديونيات السيادية لدى الدولة والفوائد عليها وتخفيض قيمة تذكرة الطيران الداخلي المقترحة من وزارة الطيران بمبلغ ٢١٠٠ لمرسى علم والعودة وتخفيض ضمان المستثمرين نسبة ال ٥٠٪؜ من عدد كراسي الطائرة واختيار طائرة عدد كراسيها يقل عن ٧٨ كرسي في بداية التشغيل تزاد بعد زيادة الطلب على مرسى علم من السياحة الداخلية وإنشاء غرفة منشآت فندقية خاصة بمشروعات هيئة التنمية ذات الطبيعة الخاصة خارج كردونات المدن السياحية مرسى علم والقصير.