شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل أول وفاة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بين الطواقم الطبية، حيث توفيت رئيسة تمريض قسم العمليات في مستشفي العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد حجزها في المستشفي.

بدورها نعت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء الفقيدة، حيث أصدرت المديرية بيانًا جاء فيه: «تنعى مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله تعالي، هدى رشاد رئيسة قسم تمريض العمليات في مستشفي العريش العام سائلين المولى عز وجل للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأسرتها الصبر والسلوان».

يذكر أن محافظة شمال سيناء سجلت 77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.