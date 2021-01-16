شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية جراحية ذات مهارة لطفل في مستشفى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء مستشفي بئر العبد المركزي، في إجراء عملية جراحية ذات مهارة في قسم العمليات بالمستشفي لطفل يعانى من كسر غير مستقر أعلى مفصل الكوع مع وجود قصور بالدورة الدموية للطرف العلوي.

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفي بئر العبد المركزي، أن الطفل وصل إلى المستشفي بعد إصابته بكسر غير مستقر أعلى مفصل الكوع مع وجود قصور بالدورة الدموية للطرف العلوي وإصابة بالشريان الرئيسي المغذى للطرف العلوي نتيجة الكسر وعدم الإحساس بالنبض.

أضاف حمدي، أن الفريق الطبي بمجرد وصول الطفل المصاب إلى المستشفي قام بإجراء جراحة عاجله لها، حيث قام خلالها بتثبيت الكسر وتسليك وإصلاح الشريان المصاب ورجوع الدموية للطرف العلوي مرة أخرى .

أشار حمدي، إلى أن الفريق الطبي يضم كلا من الدكتور محمد سلامه، مدرس وإستشارى جراحة العظام والمفاصل وكسور الحوض بكلية الطب في جامعة القاهرة، الدكتور محمد عادل، مدرس واستشارى جراحة الأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة المنصورة، الدكتور على العوضي، أخصائي جراحة العظام بمستشفى بئر العبدالمركزي، الدكتور كريم علاء، مدرس وإستشارى التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور احمد عبدالمطلب، مدرس مساعد التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، محمود فيصل فنى العظام في مستشفى بئر العبدالمركزي.