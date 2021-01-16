شكرا لقرائتكم خبر عن توفير سرير عناية لمصاب بكورونا خلال جولة مفاجئة لمسؤولي الصحة بـ«عزل الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سمير، مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية، والدكتورة الشيماء شفيق نجدي، مدير إدارة الطوارىء، مستشفى الشهداء المركزي، في زيارة مفاجئة، لمتابعة حسن سير العمل وانتظام تواجد الفرق الطبية.

كما تم المرور على قسم العزل ومتابعة حالات الكورونا، وتم المرور على بنك الدم والاستقبال وعناية الأطفال والحضانات، وتم متابعة أسطوانات الأكسجين وحساب معدل الاستهلاك، وأثناء المرور، تم توفير سرير عناية لمريض، كانت حالته تحتاج فورا وضعه على جهاز تنفس.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المرورات المفاجئة مستمرة على مدار الأسبوع، للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفيات، مقدما الشكر لجميع الأطقم الطبية على جهدهم المبذول في ظل الظروف الاستثنائية.