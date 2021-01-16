ووقع اللاعب على عقود الانضمام لجمهورية شبين في حضور الكابتن ياسر سعفان المدير الاداري ووكيل اللاعب.

وسبق لبليه اللعب في انديه نبروه واتحاد الشرطة وبلدية المحلة قبل الانتقال لبني سويف الموسم الماضي.

نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب مصطفي صلاح الشهير ببليه مهاجم بني سويف لمدة موسم ونصف.

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم بلدية المحلة وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية