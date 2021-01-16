شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم بلدية المحلة وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب مصطفي صلاح الشهير ببليه مهاجم بني سويف لمدة موسم ونصف.
وسبق لبليه اللعب في انديه نبروه واتحاد الشرطة وبلدية المحلة قبل الانتقال لبني سويف الموسم الماضي.
ووقع اللاعب على عقود الانضمام لجمهورية شبين في حضور الكابتن ياسر سعفان المدير الاداري ووكيل اللاعب.
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